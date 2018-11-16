Афиша на выходные: 17-18 ноября

Театр

17 ноября. Балет-оратория «Материнское поле»

Драматическая судьба простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей в Великой Отечественной войне мужа и троих сыновей, нашла яркое сценическое воплощение в постановке народного артиста Кыргызской Республики Урана Сарбагишева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

18 ноября. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

18 ноября. Опера «Аида»

Действие происходит в Мемфисе и Фивах во времена владычества фараонов. В опере повествуется о несчастной любви предводителя египетских войск Радамеса и рабыни Аиды, дочери эфиопского царя, с войсками которого сражаются египтяне.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Акции, концерты, фестивали

17 ноября. Детский кулинарный фестиваль

Дети от 5 до 13 лет будут соревноваться за звание маленького шеф-повара. Они приготовят три блюда: канапе, салат и десерт. Регистрация по телефону 0703445362.

ТРЦ «Бишкек Парк», 11.00-17.00.

17 ноября. Празднование Дня студента

В программе выступления Джая Миядзаки, Сэма Космо, Айым Айылчиевой, групп ПБЛ, «Кайрос» и Hustle Twinz.

«Завод PUB», 21.00.

17 ноября. Вечер поэзии «В Питере читать...»

В программе вечера белые ночи, дождливый город, забрасывание монетки в Фонтанку. И по традиции открытый микрофон после основной программы.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

17 ноября. Игра КВН

Лучшие команды сразятся за право выступить в финале сезона. Не пропустите самое смешное шоу. Ведущий вечера — Ростислав Ященко.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 18.00.

18 ноября. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, зарегистрируйтесь заранее по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

18 ноября. Кинопоказ «Поллок»

Казимир Малевич в России, Сальвадор Дали в Испании. В Америке был Джексон Поллок. Человек трагической судьбы, этот необузданный гений за несколько лет совершил революцию в абстракционизме.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

18 ноября. IX фестиваль иайдо

Окунитесь в удивительный мир японской культуры, узнайте больше об искусстве мгновенного обнажения и применения японского меча — катаны. В программе выступление группы «Оодэдайко», мастер-классы, показательные выступления.

АУЦА, 11.00-14.00.

18 ноября. Благотворительный концерт

Выступят Аяна Касымова, Айым Айылчиева, Абир Касенов, Жан Воинов и другие. Все собранные средства будут направлены в фонд «Мамино счастье» для оказания бесплатной психологической помощи родителям, пережившим перинатальную потерю.

Отель «Дамас», 16.00.

10 ноября — 2 декабря. Шоу «Афроцирк» (Россия)

В программе артисты из стран СНГ и Африки, а также медведи, змеи, обезьяны, попугаи ара и многое другое.

Государственный цирк, 16.00.

20 ноября. Международный HR-форум малого и среднего бизнеса

Это ежегодное мероприятие, проводимое компанией «Дмитрий Чуприна & Партнеры» в Алматы. Тема бишкекского HR-форума — «Практические инструменты для бизнеса». Подробнее

Банкетный зал «Алтын Арашан», 8.30-18.00.

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Выставки, ярмарки

4 октября — 31 декабря. Выставка «Писатель планетарного масштаба»

Представлены фотоматериалы, документы, книги о жизни и деятельности Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 9.30-17.30.

13-20 ноября. Выставка Мариса Кунакунова «Когда падают горы»

Творческий диапазон Мариса Кунакунова многообразен. В конце 1990-х годов он первым в кыргызском искусстве создал цикл живописных картин по мотивам произведений Чингиза Айтматова в авангардной стилистике.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

9-18 ноября. Выставка Outsiders

Экспозицию создали два художника стрит-арта — Андрей Репас (Казахстан) и Евгений Макшаков (Кыргызстан). Представлены два разных взгляда на вопрос самоопределения. Подробнее

«Асанбай-центр».

16 ноября — 2 декабря. Выставка, посвященная 90-летию Чингиза Айтматова

Изобразительное искусство Кыргызстана тесно связано с миром героев Айтматова. Художники Кыргызстана работают в разных видах искусства, в разных направлениях и всегда возвращаются к бесконечному источнику вдохновения, к великой поэтике литературных образов Чингиза Айтматова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Мастер-классы, тренинги, акции

17 ноября. Открытый урок по аргентинскому танго

Аргентинское танго — это своеобразный симбиоз различных музыкальных и танцевальных культур. И пусть первые шаги и звуки танго прозвучали два столетия назад, этот танец и сегодня завораживает зрителя своей нежной чувственностью и пламенной страстью. Регистрация по телефону 0558288568.

Бульвар Эркиндик, 64б, 19.00.

17 ноября. Семинар для беременных о восстановлении после родов

Вы узнаете, какие профилактические и лечебные меры включает послеродовое восстановление, необходимые для счастливого материнства и женского здоровья. Ведущая — специалист по комплексному послеродовому восстановлению Анастасия Лигай. Запись по телефону 0702707070.

Улица Абдрахманова, 176/1, 14.00.

17 ноября. Встреча «Как раскрыть потенциал вашего ребенка?»

Спросите себя, что сегодня вы могли бы сделать, чтобы помочь вашим детям добиться больших результатов в жизни и стать счастливым человеком. Как думаете, что это могло бы быть? Приходите, вам помогут ответить на эти и другие волнующие вопросы. Регистрация по телефону 0559807807.

OlolohausErkindik, 16.30.

17 ноября. Открытый урок по робототехнике

Ребята из RoboSky помогут вам узнать об основах робототехники, расскажут об интересных видах роботов, поговорят с вами о сборке собственных механических друзей и многое другое.

Американский университет Центральной Азии, 14.00.

18 ноября. Городской тур «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»

Тур позволит вам взглянуть на Бишкек с совершенно иной стороны. Вы окунетесь в ностальгическую атмосферу былого и узнаете много интересных фактов из истории города и о выдающихся личностях Кыргызстана. Регистрация по телефону 0551787264.

Кафе-бар «Пьяный Lось», 13.00.

18 ноября. Тренинг «Интуитивная нейрографика»

Нейрографика — графический метод трансформации сознания. Визуализация мысли с помощью графики в рисунке. Тренер — член Союза художников КР, член Лиги сказкотерапевтов, мастер арт-терапии Марина Громова. Регистрация по телефону 0550020908.

Кафе «Экодемия», 13.00.

Для детей

17 ноября. Творческий мастер-класс

Каждую субботу опытные тренеры будут развивать таланты ваших детей.

Coffee Space, 15.00.

17 ноября. Сover-концерт

Это будет большой музыкальный праздник: много песен и караоке-батл для детей. Победители получат призы.

ТЦ «Детский мир», 16.00-19.00.

17 ноября. Творческие мастер-классы

В эту субботу пройдут мастер-классы «Игольница своими руками», «Пигоди по-корейски», «Рисование при помощи ладошки», «Зайчик из ткани». В стоимость включены материалы. Запись по телефону 0770224525.

Excellent English School, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00.

17, 18 ноября. Мастер-класс «Я — будущий программист!»

Навыки программирования расширяют кругозор ребенка, развивают логическое и математическое мышление, помогают детям идти в ногу со временем и понимать мир технологий XXI века. Регистрация по телефону 0705570180.

Kyrgyz Tech Academy, 16.00.

18 ноября. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

18 ноября. Спектакли «Лисенок плут» и «Бардыгын билгим келет»

Хорошо, что на свете есть дружба. С ней не страшны никакие происки хитрецов. В сказке «Лисенок-плут» медвежонок и зайчишка, подружившись, смогли наказать хитреца лисенка.

«Бардыгын билгим келет» («Хочу все знать») — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно, хочется все узнать и понять, и они расспрашивают обо всем взрослых. По мотивам сказки Р.Киплинга о любопытном слоненке.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.