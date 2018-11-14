Фермеру в помощь. В Бишкеке открылась выставка «АгроТехЭкспо-2018»

Усиление сельскохозяйственного потенциала является одним из важнейших вопросов развития отечественного аграрного сектора, заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на открытии выставки сельскохозяйственной техники «АгроТехЭкспо-2018».

По его словам, правительство принимает необходимые меры для повышения уровня механизации сельского хозяйства.

«На развитие лизинга сельскохозяйственной техники «Айыл Банк» выделил свыше 800 миллионов сомов. Привлечены инвестиции Евразийского банка развития в размере $20 миллионов, из которых на данный момент освоено $14,6 миллиона. С начала года выделено 102,5 миллиона сомов для передачи в лизинг отечественным фермерам дорогостоящей уборочной техники и тракторов», — сказал он.

Кубатбек Боронов добавил, что разработан план создания на всей территории страны машинно-тракторных станций до 2020 года. Сегодня в республике функционирует 71 МТС, 15 из них созданы в 2018 году.

В выставке «АгроТехЭкспо-2018» принимают участие представители 30 компаний из 20 стран, а также фермеры и крестьяне из различных регионов республики.