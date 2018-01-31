МЧС: Сильных морозов в феврале в Бишкеке не будет

Сильные морозы в Бишкеке прошли. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша глава МЧС Кубатбек Боронов.

По его словам, самые сильные холода миновали. Температура воздуха еще может опускаться до −10 градусов, но потепление будет в ближайшие дни.

Ранее в Кыргызгидромете рассказали, что в феврале показатели будут на уровне многолетней нормы. Экстремальных температур не ожидается. В Чуйской и Таласской областях температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до −10...−5 градусов. На юге республики погода будет такой же. Днем воздух прогреется до +5...+15 градусов.