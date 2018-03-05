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Общество

В МЧС пообещали пожарным разобраться с зарплатой

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов встретился сегодня с сотрудниками Управления МЧС по Бишкеку, поднявшими вопрос зарплаты и вышедшими на митинг.

По данным пресс-службы МЧС, сотрудники озвучили вопросы, связанные с начислением зарплаты и надбавок (за секретность, чрезвычайные ситуации, наем жилья и другие). «Многих интересовал порядок начислений надбавок, кто и за что получает. В ходе обсуждения выявлены некоторые упущения со стороны сектора финансового учета УМЧС по Бишкеку. Министр поручил провести расследование по выявленным упущениям, а среди сотрудников управления провести разъяснительную работу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в адрес министра жалобы от сотрудников не поступали. «Как добавили участники акции, сегодняшнее мероприятие не митинг, а собрание для уточнения накопившихся вопросов», — уточнили в МЧС.
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