На строительство в Кыргызстане новых детсадов нужно 80 миллиардов сомов

Чтобы все дети ходили в детские сады, нужно построить 1,6 тысячи новых зданий на 250 мест каждое. На это потребуется 80 миллиардов сомов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, на сегодня около 400 тысяч детей в возрасте от трех до шести лет не ходят в детские сады. Всего в республике насчитывается 680 тысяч детей в этом возрасте.

«Для охвата детей требуется строительство еще 1,6 тысячи новых детсадов на 250 мест. Для увеличения охвата детей дошкольным образованием на площадке библиотек организованы образовательные кружки. По стране у нас 1 тысяча 50 библиотек. Сейчас такие образовательные кружки организованы в девяти библиотеках. В 2019 году мы планируем устроить такие площадки еще в 40 библиотеках», — рассказала Алтынай Омурбекова.