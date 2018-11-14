Чиновница предлагает запретить обучение в школах в три смены

В Кыргызстане на сегодня есть две школы, которые построены в XIX веке. В одной из них до сих пор учатся дети. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, средняя школа в Чуйской области построена в 1879 году. Однако до сих пор в ней проводятся занятия. Второе учебное заведение находится в Джалал-Абадской области. Его возвели в 1890-м. На сегодня школа признана аварийной и закрыта. Дети переведены на учебу в другое здание.

«Самая основная проблема, которую сегодня нужно решить, — прекратить обучение детей в три смены. Санитарными нормами это запрещено категорически. Но все равно 158 общеобразовательных учреждений работают в три смены. В этих школах число детей возросло вдвое — с 12 до 29 тысяч человек. Для решения этой проблемы нужно построить 158 дополнительных пристроек в школах», — подчеркнула Алтынай Омурбекова.