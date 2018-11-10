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Общество
Сюжет: ЧП в армии (132)

Избиение в Кой-Таше. Солдаты по второму уголовному делу проходят как свидетели

По факту избиения солдат-срочников войсковой части № 73809, расположенной в Кой-Таше, возбуждено еще одно уголовное дело. Пострадавшие по нему проходят как свидетели. Об этом сообщила 24.kg глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, грубо нарушены нормы УПК КР, потому как военнослужащие не могут быть свидетелями, над ними грубо издевалось начальство. Юристы «Кылым шамы» отмечают, что второе уголовное дело возбуждено в отношении фельдшера, которая не оказала первую помощь. Дело также направлено в Аламудунский районный суд.

«При рассмотрении мы потребуем, чтобы дело было отправлено на доследование. Солдатам требуется поменять статус. Иначе им не будет выплачена страховка», — сказала Азиза Абдирасулова.

Отметим, что солдаты пожаловались правозащитникам на издевательства. Они рассказали, что их вывозили в село, заставляли убирать навоз, ремонтировать чужую машину, чистить арыки.
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