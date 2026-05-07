Бүгүн Байланыш жана радио күнү

Бүгүн, 7-май Кыргызстандын байланыш тармагынын жана радио кызматкерлерин адистик күнү.
Майрамдын тарыхына токтоло турган болсок, мындан 125 жыл мурун орус окумуштуусу Александр Попов байланыш тармагында ачылыш жасап, 7-майда радио байланышты ойлоп тапканын жарыя кылган.
Совет доорунда 1945-жылдан бери 7-май— радио күнү расмий белгиленип келген.
Ал эми Кыргызстанда 1995-жылы 17-апрелде Өкмөттүн токтому менен 7-май — Байланыш жана радио күнү —деп белгиленген.
Кошумчалай кетсек, учурда радио интернеттен кийинки эле эң ыкчам маалымат булагы болуп саналат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 50гө жакын радиостанциялар иштеп келе жаткандыгы айтылат.