Чемпиондор лигасы: «ПСЖ» үчүнчү жолу финалга чыкты

«ПСЖ» өз тарыхында үчүнчү жолу Чемпиондор лигасынын финалына чыкты. Бул окуя париждик клуб Чемпиондор лигасынын 1/2 финалынын жооптук беттешинде мюнхендик «Бавария» менен тең чыккандан кийин (1:1) ишке ашты.

Буга чейинки финалдар: «ПСЖ» буга чейин турнирдин финалдарында 2019/2020 жана 2024/2025-жылкы сезондордо ойногон.

Жалпы эсеп: Мюнхендиктер менен париждиктердин ортосундагы биринчи оюн Франциянын борборунда өтүп, Луис Энрикенин командасынын 5:4 эсебиндеги жеңиши менен аяктаган. Ошентип, «ПСЖ» Чемпиондор лигасынын финалына жолдомо алып, анда лондондук «Арсенал» менен кездешет.

Финал өтүүчү жай: Бул жылкы турнирдин финалы Будапешттеги «Пушкаш Арена» стадионунда өтөт. Чечүүчү оюн 2026-жылдын 30-майына белгиленген.

Учурдагы чемпион: Чемпиондор лигасынын учурдагы жеңүүчүсү — «ПСЖ». Алар былтыркы финалда «Интерди» 5:0 эсебинде утуп алышкан.
