Режиссер кукольного театра рассказал, как воспитывать детей

«Театр кукол всегда был и будет нужен. Это основа всех остальных театров. И именно с кукольного театра начинается воспитание детей — его первых зрителей», — сказал на пресс-конференции, посвященной юбилею основателя отечественного театра кукол, главный режиссер Узбекского государственного кукольного театра Хатам Ахунов.

По его словам, именно куклы первыми рассказывают детям о добре и зле и о том, что только через труд, добросовестность и чистоту можно чего-то добиться в жизни. Именно с кукол начинается жизнь.

Напомним, 26 мая в Кыргызстане стартовал II Международный фестиваль театров кукол «Так теке», который продлится до 29 мая. Форум проходит уже во второй раз, в нем участвуют творческие коллективы Узбекистана, России и Казахстана. Он посвящен 125-летию со дня рождения советского драматурга и режиссера театра кукол, заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР Виктора Швембергера.

Фестиваль представляет лучшие спектакли кукольников, призывающие к любви, нравственности и культуре, и становится мостом дружбы и обмена опытом между кукольниками разных стран.