16:03
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Культура

15 миллионов просмотров за четыре дня: группа бьет все рекорды!

Музыкальная американская группа Pentatonix бьет все рекорды по просмотрам своего видеоролика, сообщил один из российских порталов.

Музыканты родом из Арлингтона, штат Техас. В группе пять вокалистов, которые поют а капелла: Скотт Хоинг, Митч Грасси, Кирстин Малдонадо, Ави Каплан и битбоксер Кевин Олушол.

Pentatonix не имеет конкретного музыкального направления, смешивая поп-музыку, дабстеп, электро, регги, хип-хоп и другие жанры и стили.

Предлагаем насладиться Hallelujah в исполнении этих талантливых ребят.
Ссылка: https://24.kg/kultura/43180/
просмотров: 665
Версия для печати
Материалы по теме
Трехмерный Винни-Пух отплясывает под «Макарену» и Gangnam Style
Залезающая в бутылку монгольская артистка поразила зрителей
Ая из группы «Город 312» снялась в клипе на песню из фильма «Викинг»
Отаматон: безумный музыкальный инструмент с глазами и ртом
Американский певец Боб Дилан отказался приезжать на вручение Нобелевской премии
Набег инков на Кыргызстан
Рэп кыргызских комиков о неразделенной любви покорил российские соцсети
Муратбек Бегалиев - об ответственности перед корифеями прошлого и творческом полете молодых музыкантов
Певец Нурсултан Азыкбаев занимает второе место в конкурсе «Новая волна»
Созданный за ночь реквием композитор посвятил погибшим в пожаре в Москве
Бизнес
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда