Кинорежиссер из Кыргызстана вошла в жюри международного кинофестиваля

Кыргызстанский кинорежиссер, сценарист, продюсер Дальмира Тилепбергенова вошла в сосотав жюри НЕТПАК (Сети по продвижению азиатского кино) международного кинофестиваля, который пройдет 2-9 февраля в городах Бангалор и Майсур (Индия). Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Ежегодно кинофестиваль проходит при поддержке правительства штата Карнатака. В 2017-м году в рамках фестиваля будут показаны более 180 фильмов из 50 стран мира.

Лента «Асман алдында» Дальмиры Тилепбергеновой на прошлом кинофестивале в Бангалоре стал обладателем приза «Лучший азиатский фильм».