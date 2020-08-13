Кыргызстанец получил премию лучшего оператора на австралийском кинофестивале

Кинооператор и преподаватель в АУЦА Жуманазар Койчубеков получил премию лучшего оператора на международном австралийском кинофестивале GIFF. Об этом сообщают его коллеги.

Фото из интернета. Кинооператор Жуманазар Койчубеков

В проекте Жуманазар Койчубеков был кинооператором. Фильм называется «Селкинчек», режиссером является Самара Сагынбаева. Это единственный фильм из Кыргызстана, представленный на фестивале.

Всего на конкурс отобрали 67 фильмов со всего мира. Среди огромного числа интересных проектов кыргызстанцам удалось взять номинацию лучшего кинооператора.

Международный кинофестиваль в Джилонге (GIFF) основал в 2019 году австралийский продюсер Тэмми Хани для демонстрации национального и международного кинопроизводства. Фестиваль впервые открылся в декабре 2019 года в Village Cinemas, расположенном в Театре Джилонга, который показывает фильмы с 1913 года и является одним из старейших кинотеатров в регионе.