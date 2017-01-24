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Криминал

Преступники угрожали убить бишкекчанина, вымогая у него 70 тысяч сомов

В столице Кыргызстана задержали подозреваемых, которые вымогали у местного жителя 70 тысяч сомов под угрозой убийства. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 6 января в УВД Октябрьского района обратился с заявлением житель Бишкека. Он сообщил, что малознакомый мужчина по имени Таалай и двое незнакомых парней пришли к нему домой, выволокли его на улицу и насильно усадили в автомобиль.  

«Завезя пострадавшего в Ботанический сад, пригрозили, что  убьют его, если он не отдаст 70 тысяч сомов», - добавили в ГУВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 «Незаконное лишение свободы» УК КР. Задержанных водворили в СИЗО №1.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43792/
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