Стали известны претенденты на министра юстиции и главу аппарата правительства

Сегодня правительство представит кандидатов на должность министра юстиции и руководителя аппарата кабмина. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников.

Отмечается, что руководителем аппарата правительства предлагают назначить Мурата Мукамбетова. Его кандидатуру представят сегодня на утверждение парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Фото пресс-службы правительства. Мурат Мукамбетов

Стоит отметить, что Мурат Мукамбетов не новичок в составе правительства. В аппарате премьер-министра он работает с 2003 года. С 2012-го являлся первым заместителем руководителя аппарата правительства.

Напомним, прежний руководитель аппарата кабмина Нурханбек Момуналиев подал в отставку в середине марта. Официальным поводом уйти с должности стали серьезные недоработки при подготовке документов международного масштаба. Однако позже стало известно, что имя Нурханбека Момуналиева фигурирует в деле о фиктивном ремонте котлов на ТЭЦ Бишкека.

Фото из Интернета. Айнура Абдылдаева

Новым министром юстиции может стать Айнура Абдылдаева. До назначения на должность являлась статс-секретарем Министерства юстиции.

Ее предшественник Уран Ахметов подал в отставку 2 апреля. Главу Минюста неоднократно критиковали в парламенте. Последний скандал разгорелся, когда Урана Ахметова уличили в предоставлении документов с ошибками.