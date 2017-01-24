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Финансы

На 80,9 процента снизился объем торгов на межбанковском рынке Кыргызстана

В 2016 году объем операций на межбанковском рынке Кыргызстана снизился на 80,9 процента. Об этом говорится в денежно-кредитном обзоре Национального банка КР.

Отмечается, что в минувшем году ситуация на межбанковском кредитном рынке характеризовалась снижением объемов операций и средневзвешенных процентных ставок. Общий объем операций - 6,4 миллиарда сомов.

  • Средневзвешенные процентные ставки снизились с 11,02 процента в январе до 1,54 процента в декабре.

В Национальном банке связывают это с сохранявшимся в течение года высоким уровнем избыточной ликвидности в банковской системе.

За 2016 год суммарный объем сделок репо составил 4,5 миллиарда сомов, объем кредитов в национальной валюте на межбанке сложился в размере 1,9 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/finansy/43794/
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