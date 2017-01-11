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Финансы

Нацбанк Кыргызстана продает доллары, а международные резервы растут

Несмотря на продажу Национальным банком долларов на валютном рынке, международные резервы Кыргызстана по итогам года выросли. Такие данные приводит НБ КР.

Отмечается, что по итогам 2016-го международные резервы страны составили $1 миллиард 969,13 миллиона сомов. Это на 10,7 процента больше показателя 2015-го.

В декабре объем резервов впервые за три месяца начал увеличиваться. Он вырос на 2,67 процента (на $51,26 миллиона).

Больше всего резервов скопилось в июне и августе 2016 года - $2 миллиарда 3,27 миллиона и $2 миллиарда 25,73 миллиона.

В 2016 году Национальный банк провел 52 интервенции на $341,51 миллиона. В том числе 26 раз продавал доллары ($149,64 миллиона) и 26 раз скупал валюту ($191,87 миллиона).
Ссылка: https://24.kg/finansy/43028/
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