13:40
+20
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Финансы

В Кыргызстане уровень долларовых кредитов снизился до 44 процентов

С начала года уровень долларизации кредитов в Кыргызстане снизился до 44 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

Он отметил, что в этом году Национальный банк трижды снижал учетную ставку. В итоге она сократилась вдвое – с 10 до 5 процентов.

«Снижается стоимость кредитов в иностранной и национальной валюте. Средневзвешенная процентная ставка в сомах сократилась на 1,58 процента и достигла 22,66 процента. В иностранной валюте ставки кредитов снизились на 2,03 процента и достигли 11,57 процента», - отметил Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, в 2016 году Нацбанк продолжил выделение сомовых ресурсов экономике. Их общий объем достиг 6,1 миллиарда сомов. С начала года денежная база увеличилась на 21 процент и составила 81 миллиард сомов.

«Долларизация кредитов снизилась до 44 процентов, а депозитов – на 12,6 процента - до 53. Ситуация на валютном рынке стабильная. Наблюдается укрепление сома на 8,5 процента. Валютные интервенции проводились только для сглаживания краткосрочных колебаний курса. Внешнеторговый оборот составил $3,8 миллиарда, снизившись на 8,8 процента», - прокомментировал Толкунбек Абдыгулов.

Он рассказал, что в январе-ноябре объем денежных переводов от трудовых мигрантов увеличился на 21 процента и составил $1,5 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/finansy/42395/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Парламенту по закону о залоге придется договориться с Нацбанком и кабмином
На 80,9 процента снизился объем торгов на межбанковском рынке Кыргызстана
Нацбанк Кыргызстана продает доллары, а международные резервы растут
Доллар растет. Нацбанк Кыргызстана впервые в 2017 году продает валюту
Национальный банк снизил размер учетной ставки до 5 процентов
Нацбанк Кыргызстана: Портреты на новых банкнотах не менялись
В Кыргызстане растет объем депозитов
Денежная база Кыргызстана составляет 80,2 миллиарда сомов
До конца года в Кыргызстане выпустят еще 2 коллекционные монеты
В Кыргызстане появятся новый коммерческий банк и инвестиционный фонд
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!