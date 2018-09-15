Повторение глобального мирового кризиса прогнозирует американский экономист

Пережитый мировой экономикой финансовый кризис 2008 года, которому сегодня исполнилось 10 лет, может повториться из-за раздутого суверенного и корпоративного долга, утраты доверия инвесторов, а также компаний новой волны, которым неизвестны принципы работы «медвежьего» рынка, заявил в интервью РИА Новости ведущий экономист аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд.
В ночь на понедельник 15 сентября 2008 года банк Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о банкротстве и защите от кредиторов. Банкротство четвертого по величине инвестиционного банка США стало отправной точкой мирового финансового кризиса, переросшего в глобальную рецессию. Его возникновение обычно связывают с рядом факторов: общей цикличностью экономического развития и кризисом на ипотечном рынке США в 2007 году.
«Кроме того, корпорации на развивающихся рынках накопили большие долги. Когда ставки повышаются, они попадают под еще большее давление. Ключевой фактор для рыночного роста — уверенность инвесторов. Прямо сейчас она базируется на том, что американская экономика быстро растет, что торговые сделки будут заключены, инвесторы продолжат финансировать американский бюджетный дефицит», — добавил Скотт МакДоналд.
«Следующий кризис, возможно, будет другим. Вероятно, он будет связан с новыми технологиями и небанковскими финансовыми учреждениями, многие из которых управляются дерзкими и смелыми молодыми менеджерами. Они никогда не были участниками по-настоящему «медвежьего» рынка (состояние рынка, при котором резко падают цены на ценные бумаги)», — заключил Скотт МакДоналд.