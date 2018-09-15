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Экономика

Повторение глобального мирового кризиса прогнозирует американский экономист

Фото © РИА Новости/Джина Мун. Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Архивное фото

Пережитый мировой экономикой финансовый кризис 2008 года, которому сегодня исполнилось 10 лет, может повториться из-за раздутого суверенного и корпоративного долга, утраты доверия инвесторов, а также компаний новой волны, которым неизвестны принципы работы «медвежьего» рынка, заявил в интервью РИА Новости ведущий экономист аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд.

В ночь на понедельник 15 сентября 2008 года банк Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о банкротстве и защите от кредиторов. Банкротство четвертого по величине инвестиционного банка США стало отправной точкой мирового финансового кризиса, переросшего в глобальную рецессию. Его возникновение обычно связывают с рядом факторов: общей цикличностью экономического развития и кризисом на ипотечном рынке США в 2007 году.

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Скотт МакДоналд уверен, что кризис может повториться. «Печально, но факт — всегда будет следующий кризис. Мы, возможно, не увидим повторения череды банкротства ипотечных банков и того, что за ними последовало. Однако мы накопили крупную сумму госдолга, суверенный долг растет как в США, так и в Великобритании, Японии, Италии, и процесс не остановить — рост критической массы долговой нагрузки продолжается», — говорит он.

«Кроме того, корпорации на развивающихся рынках накопили большие долги. Когда ставки повышаются, они попадают под еще большее давление. Ключевой фактор для рыночного роста — уверенность инвесторов. Прямо сейчас она базируется на том, что американская экономика быстро растет, что торговые сделки будут заключены, инвесторы продолжат финансировать американский бюджетный дефицит», — добавил Скотт МакДоналд.

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Но, по его словам, это доверие легко пошатнуть, если «торговые войны выйдут из-под контроля, политика ужесточения в области повышения ставок ФРС усложнит доступ к финансированию». «В этом случае появится серьезная угроза для нового кризиса, подобного тому, что произошел в 2008 году», — отметил экономист.

«Следующий кризис, возможно, будет другим. Вероятно, он будет связан с новыми технологиями и небанковскими финансовыми учреждениями, многие из которых управляются дерзкими и смелыми молодыми менеджерами. Они никогда не были участниками по-настоящему «медвежьего» рынка (состояние рынка, при котором резко падают цены на ценные бумаги)», — заключил Скотт МакДоналд.
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