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Экономика

За семь месяцев мигранты перевели в Кыргызстан $1,5 миллиарда

За январь — июль 2018 года приток денежных переводов в Кыргызстан составил $1 миллиард 508,2 миллиона. Об этом сообщили в Национальном банке.

По его данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на $189,1 миллиона. Более 90 процентов суммы переведено из России — $1 миллиард 480,1 миллиона. На втором месте по объему переводов стоит США. Из этой страны перечислено $14,2 миллиона.

В июле 2018 года мигранты перевели в Кыргызстан $279,4 миллиона, что на $22,9 миллиона больше, чем месяцем ранее.

Из Кыргызстана в другие страны за семь месяцев 2018 года перевели $285,2 миллиона. Таким образом чистый приток денежных переводов в республику по итогам семи месяцев оценивается в $1 миллиард 223 миллиона.
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