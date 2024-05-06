15:52
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Экономика
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

ЕБРР даст кредит и грант на реконструкцию Иссык-Кульской кольцевой дороги

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Кыргызстану 47,7 миллиона евро на реконструкцию участка Балбай Батыр — Каракол Иссык-Кульской кольцевой дороги. Законопроект о ратификации соглашения между КР и ЕБРР одобрен комитетом Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции во втором чтении.

Отметим, 3,2 миллиона евро ЕБРР предоставляет в качестве гранта. Еще 44,2 миллиона — кредит на 20 лет с пятилетним льготным периодом. По условиям кредитования Кыргызстан должен заплатить 1 процент от суммы как комиссию за выдачу кредита, процентная ставка по кредиту — 1 процент + ставка EURIBOR.

  • EURIBOR — плавающая ставка, по которой банки одалживают средства на межбанковском рынке Европейского союза. Сейчас ставка составляет 3,7 процента. Кроме того, комиссия за неосвоенную сумму составит 0,5 процента.

«Существующая дорога относится к III технической категории международного значения с двухполосной проезжей частью и находится в неудовлетворительном состоянии. Проектный участок по параметрам относится ко II технической категории дороги международного значения с четырехполосной проезжей частью. Проектом предусмотрены тротуары, остановки, прокладка труб и арычных лотков, установка осветительных ламп, реконструкция и расширение мостов», — говорится в справке-обосновании к законопроекту. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293313/
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство моста через Восточный БЧК в Бишкеке обойдется в 23 миллиона сомов
В Бишкеке построят мост через реку Аламедин за 128 миллионов сомов
Минтранс работает по старой технологии. Депутат недоволен качеством дорог
На балансе Минтранса 19 тысяч километров дорог Кыргызстана
Иссык-кульская кольцевая дорога. При строительстве используются электросамосвалы
Жалобы на плохие дороги. Как и когда улучшится ситуация, рассказал Садыр Жапаров
В Бишкеке строят путепровод. Ограничено движение поездов
В Бишкеке планируют пробить две улицы через железную дорогу
Объездную дорогу протяженностью 14 километров построят в Узгене
Мэрия Бишкека планирует построить Северную магистраль вместо БЧК
Популярные новости
Приток воды в&nbsp;Токтогульском водохранилище в&nbsp;1,7 раза превышает расход Приток воды в Токтогульском водохранилище в 1,7 раза превышает расход
Кыргызстан планирует подписать соглашение с&nbsp;АБР на&nbsp;$300 миллионов Кыргызстан планирует подписать соглашение с АБР на $300 миллионов
Еще одна компания из&nbsp;Кыргызстана попала под санкции США Еще одна компания из Кыргызстана попала под санкции США
Развивающаяся Азия быстро стареет, но&nbsp;страны не&nbsp;готовы к&nbsp;этому Развивающаяся Азия быстро стареет, но страны не готовы к этому
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
6 мая, понедельник
15:45
ЕБРР даст кредит и грант на реконструкцию Иссык-Кульской кольцевой дороги ЕБРР даст кредит и грант на реконструкцию Иссык-Кульско...
15:45
В Кыргызстане утверждено положение о госпремии в области науки и техники
15:24
Садыр Жапаров принял участие в открытии новой школы в городе Ош
15:22
Комитет Жогорку Кенеша одобрил отмену двойного налогообложения с Нидерландами
15:04
Чем Кыргызстан торгует с Нидерландами, рассказал замминистра экономики