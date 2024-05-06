ЕБРР даст кредит и грант на реконструкцию Иссык-Кульской кольцевой дороги

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Кыргызстану 47,7 миллиона евро на реконструкцию участка Балбай Батыр — Каракол Иссык-Кульской кольцевой дороги. Законопроект о ратификации соглашения между КР и ЕБРР одобрен комитетом Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции во втором чтении.

Отметим, 3,2 миллиона евро ЕБРР предоставляет в качестве гранта. Еще 44,2 миллиона — кредит на 20 лет с пятилетним льготным периодом. По условиям кредитования Кыргызстан должен заплатить 1 процент от суммы как комиссию за выдачу кредита, процентная ставка по кредиту — 1 процент + ставка EURIBOR.

EURIBOR — плавающая ставка, по которой банки одалживают средства на межбанковском рынке Европейского союза. Сейчас ставка составляет 3,7 процента. Кроме того, комиссия за неосвоенную сумму составит 0,5 процента.

«Существующая дорога относится к III технической категории международного значения с двухполосной проезжей частью и находится в неудовлетворительном состоянии. Проектный участок по параметрам относится ко II технической категории дороги международного значения с четырехполосной проезжей частью. Проектом предусмотрены тротуары, остановки, прокладка труб и арычных лотков, установка осветительных ламп, реконструкция и расширение мостов», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.