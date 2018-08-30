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Экономика

Доллар штормит. Он вновь превысил отметку в 69 сомов

За неделю доллар в Кыргызстане подорожал на 20-30 тыйынов и снова превысил отметку в 69 сомов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 68,7-68,85 сома, а покупают по 69-69,2 сома.

Номинальный курс Национального банка — 68,8696 сома (рост за сутки — на 0,34 процента).

Отметим, доллар в Кыргызстане резко подорожал в середине августа, отреагировав на введение очередных санкций против России. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию по продаже долларов, и курс стабилизировался. На прошлой неделе «американец» стоил 68,7-68,8 сома. 
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