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Экономика

Санкции против России могут снизить экспорт Кыргызстана и переводы мигрантов

Министр экономики Олег Панкратов сегодня на заседании правительства рассказал, как санкции в России отразятся на Кыргызстане.

По его словам, в первую очередь могут сократиться переводы мигрантов. «Нужно держать руку на пульсе. Министерство экономики разработало целую программу, как защитить Кыргызстан», — отметил министр.

Кроме того, усиление санкционного давления на Россию может привести к сокращению экспорта товаров из Кыргызстана. Для республики перспективным экспортным направлением должен стать Китай.
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