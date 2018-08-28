Санкции против России могут снизить экспорт Кыргызстана и переводы мигрантов

Министр экономики Олег Панкратов сегодня на заседании правительства рассказал, как санкции в России отразятся на Кыргызстане.

По его словам, в первую очередь могут сократиться переводы мигрантов. «Нужно держать руку на пульсе. Министерство экономики разработало целую программу, как защитить Кыргызстан», — отметил министр.

Кроме того, усиление санкционного давления на Россию может привести к сокращению экспорта товаров из Кыргызстана. Для республики перспективным экспортным направлением должен стать Китай.