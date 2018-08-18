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Экономика

В «Северэлектро» выявили нарушения при проведении конкурса госзакупок

По итогам аудита за 2016 год Счетная палата выявила нарушения в ОАО «Северэлектро» при проведении конкурсов на строительство объектов.

Согласно Закону «О госзакупках», госкомпаниям запрещается приобретать товар сверх установленного плана. Однако «Северэлектро» в 2016 году закупило товаро-материальных средств на сумму 376 миллионов 500 тысяч сомов.

«ОАО «Северэлектро» был предоставлен грант Международной ассоциацией развития на повышение подотчетности и надежности электроснабжения на сумму $3 миллиона 400 тысяч. В 2016 году было запланировано строительство трех подстанций, которые необоснованно оценили в $8 миллионов. Стоимость строительства подстанции «Ортосай» мощностью 16 МВт планировалась на 3,5 миллиона сомов, а по конкурсному требованию мощность подстанции уменьшилась до 10 МВт. Однако цена строительства осталась без изменения», — отмечено в отчете.
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