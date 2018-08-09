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Экономика

Теневую экономику Кыргызстана изучат эксперты

Теневую экономику Кыргызстана изучат эксперты. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В ходе исследования теневой экономики особое внимание уделят определению ее масштабов в различных секторах, вопросам фискальной политики и регуляторных функций, зеркальной статистике, производству товаров и услуг.

По итогам исследования выработают меры по сокращению теневой экономики.

Учитывая важность ее сокращения, Европейский банк реконструкции и развития согласился предоставить экспертную помощь и техническое содействие. В тендере по найму экспертов победила компания Pricewaterhause Coopers LLP.
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