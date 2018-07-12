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Экономика

Кыргызстанцы должны понять, что горнодобывающая отрасль поможет развить регионы

Кыргызстанцы должны понять, что горнодобывающая отрасль поможет развить регионы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Орозбек Дуйшеев.

По его словам, Кыргызстан достаточно богат природными ресурсами, но местное население зачастую выступает против разработки месторождений.

«Президент заявил о том, что нужно обратить внимание на регионы. Развитие горнодобывающей отрасли позволит создать рабочие места, улучшить инфраструктуру, увеличить поступления в бюджет», — сказал Орозбек Дуйшеев.

Он добавил, что в регионах не понимают значимости ископаемых. Возникают противоречия между инвесторами и населением. «Предприятия помогают регионам, к примеру, «Кумтор» на постоянной основе выделяет деньги в Фонд развития Иссык-Кульской области. Или когда работал Мин-Куш, Нарынская область не сидела на дотациях», — отметил Орозбек Дуйшеев.
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