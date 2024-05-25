Закон о разработке урана Жогорку Кенеш рассмотрит на следующей неделе

Со следующей недели парламентские комитеты начинают рассматривать законопроект об отмене моратория на разработку урановых и ториевых месторождений. Об этом в сети X написал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Депутат напомнил, что мораторий введен в 2019 году и одним из инициаторов ввода был он.

«Я тогда предлагал ввести запрет на 20 лет, а депутаты решили сделать его постоянным. С тех пор действует мораторий и кабмин говорит, что если мы будем думать только об экологии, то будут большие убытки, бюджет не пополнится. 83 месторождения можно запустить, если снимем мораторий, в том числе Кызыл-Омпол. Кабмин обещает колоссальные прибыли, если мораторий будет снят», — рассказал он.

Законопроект в Жогорку Кенеш поступил «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Закон Кыргызской Республики «О недрах») и признании утратившим силу Закона Кыргызской Республики «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике» в середине мая. Нормативно-правовой акт инициирован кабинетом министров.

Отметим, в конце февраля президент Садыр Жапаров комментировал проект по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол. Он призвал не пугаться, когда речь заходит об уране, необходимо знать о типах ископаемого и понимать, на каком уровне он начинает представлять опасность.

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«Наш уран представляет собой сырье и не является опасным в таком состоянии. Опасаться нужно обогащенного для определенных целей урана. Именно такое ископаемое представляет угрозу. При этом мы должны быть осторожны и воздерживаться от заявлений о том, что наш уран абсолютно безвреден. После его отделения при хранении и транспортировке, конечно, мы должны быть очень осторожны. Специалисты должны проявлять максимальную бдительность в этом вопросе», — сказал глава государства.

Добавим, что весной 2019 года Кыргызстан сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Итогом многочисленных акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в республике приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.