11:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (133)

Конфликты на месторождениях. Эксперт рассказал, чем недовольны кыргызстанцы

Исследователь Динара Мусабекова сегодня на бизнес-форуме «Местные сообщества и горнодобывающие компании» рассказала, из-за чего возникают конфликты на месторождениях.

По ее словам, последние причины конфликтов горнодобывающей отрасли изучали в 2014-м. Для опроса в этом году сформировали фокус-группы в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

«Джети-Огуз, Чаткал и Ала-Бука наиболее подвержены конфликтам между населением и разработчиками месторождений. Самыми активными в опросе были депутаты местных кенешей и местные администрации», — сказала Динара Мусабекова.

Она отметила, что отсутствуют программы местного развития. Товары закупаются в Бишкеке, а не на местных рынках. Жители сел жалуются, что нарушается квотирование при трудоустройстве.

«Главная причина конфликтов — экологическое воздействие. Компании не предоставляют информацию о воздействии на окружающую среду. Экологи не проводят работу. Много жалоб поступило на шум, деградацию пастбищ. Народ не понимает, кто приходит, кто уходит. Возникает чехарда с лицензиями. Опрошенные не могли вспомнить ни одного случая, когда компания проводила бы с ними встречи», — пояснила Динара Мусабекова.
Ссылка:
просмотров: 52
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласской и Джалал-Абадской областях уничтожают леса и загрязняют водоемы
От разработки месторождений Кыргызстан может получить $83,3 миллиарда
Кыргызстанцы должны понять, что горнодобывающая отрасль поможет развить регионы
Пастбища Кыргызстана. Зачем их хотят отдать под разработку месторождений
На конкурс выставили два месторождения угля в Кыргызстане
В Кыргызстане разрешат разработку месторождений на ледниках
Популярные новости
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Алмазбек Атамбаев об&nbsp;аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева
Бизнес
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; признали лучшим налогоплательщиком года ОАО «Международный аэропорт «Манас» признали лучшим налогоплательщиком года
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик»
Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;новом магазине O!Store Скидка 20 процентов на аксессуары в новом магазине O!Store
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первый в&nbsp;летнем туристическом сезоне рейс из&nbsp;Алматы Аэропорт «Иссык-Куль» принял первый в летнем туристическом сезоне рейс из Алматы