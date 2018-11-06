В Таласской и Джалал-Абадской областях уничтожают леса и загрязняют водоемы

В Таласской и Джалал-Абадской областях при разработке месторождений уничтожают заповедные леса и загрязняют водоемы. Об этом сообщила активист Токтайым Уметалиева в обращении к президенту Кыргызстана.

По ее словам, Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования, ничего не проверив, выдал лицензии компаниям «Чаткал-17», «Консолидат Авруум» и КG. Только на чаткальскую зону выдали 101 лицензию для разработки месторождений. Все они проходят через заповедные урочища, лесные хозяйства, вдоль рек, обеспечивающих водой население Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

«Чаткал-17» перенес дорогу и изменил русло реки. Работники используют тяжелую технику, отгружают концентраты. Рядом с рекой построили опасные амальгама-цианидные бассейны.

«Консолидат Авруум» работал в пойме реки Чандалаш. Уничтожил деревья и кустарники, закопал в пойме более 30 гектаров реликтового леса.

Компания КG варварски уничтожает охранную зону Орто-Токойского водохранилища. У водоема сооружены цианидные бассейны.