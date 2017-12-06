Пастбища Кыргызстана. Зачем их хотят отдать под разработку месторождений

В Кыргызстане хотят разрешить разработку месторождений на пастбищах. Точнее, полезные ископаемые там и раньше добывали, но процедура перевода земель из одной категории в другую была сложной. Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования упрощает жизнь инвесторам и усложняет участь животноводов.

В законе о пастбищах забыли

Генеральная прокуратура ввела запрет на разработку месторождений полезных ископаемых на землях Государственного лесного фонда. Однако 1 июня 2017 года внесли поправки в Земельный кодекс и разработку все-таки разрешили.

Земельные участки, предоставляемые для добычи полезных ископаемых и строительства объектов инфраструктуры, за исключением особо ценных сельскохозяйственных угодий и особо охраняемых природных территорий, предоставляются без трансформации в другую категорию земель.

Недропользователь должен возместить ущерб до выдачи документов. В этом и заключается коллизия. По закону пастбища нельзя передавать в частную собственность или сдавать в аренду.

Невозможность передачи пастбищ в аренду не позволяет регистрационным органам выдать документы, без которых инвестор не может приступить к разработке месторождений.

ГКПЭН предлагает сделать исключение для добычи полезных ископаемых и строительства объектов инфраструктуры при пользовании недрами в нормах, где введен запрет на аренду пастбищ. Исключения не затронут культурные пастбища и пастбища коренного улучшения, относящиеся к категории особо ценных сельскохозяйственных угодий.

Проблемы трансформации земли

Глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Улан Рыскулов рассказал ИА «24.kg», почему появилась необходимость внесения поправок в закон. «В 2012 году появилась новая категория — земли резерва месторождений. Но за 5 лет ни один квадратный сантиметр в них не перевели. В категорию должны попадать те участки, на которых запасы разведаны. Если раньше недропользователь перед разработкой делал трансформацию, то теперь ему приходится переводить земли в две категории. Карьер относится к землям резерва. Но на них нельзя располагать инфраструктуру. Для этого предназначены земли промышленности», — пояснил глава комитета.

Если ГКПЭН начнет переводить земли в резерв месторождений, там окажутся целые области республики. К примеру, в Чуйской долине находятся месторождения подземных вод. Многие из них под городами и населенными пунктами. Или на Иссык-Куле от Чок-Тала до Ананьево — одно месторождение.

Любая трансформация занимает от года до трех лет. Мы тормозим развитие промышленности и страны. Улан Рыскулов

«В 2015 году для недропользования отменили трансформацию. Недропользователи в течение 5-10 лет добывают ископаемые. Потом должны привести местность в первоначальный вид. Зачем бумажки туда-сюда гонять? Проще выдать земли в аренду с выплатой ущерба и рекультивацией», — считает он.

По его словам, таким образом сохранится фонд лесного хозяйства, земли сельхозназначения. «В том законе не учли пастбища, которые нельзя передавать в аренду. Трансформировать их мы не будем, они так и останутся пастбищами. Мы выкопаем недра и уйдем. Многие боятся, что Кыргызстан останется без пастбищ. Именно поэтому мы и не хотим трансформировать земли. Мы их сдадим в аренду, получим деньги, вытащим полезные ископаемые и сохраним количество пастбищ», — уверен Улан Рыскулов.

Экологи бьют тревогу

Любой способ добычи предусматривает выемку руды, что приводит к образованию полостей и пустот, нарушается целостность земной коры, увеличивается вероятность обвалов, оползней, разломов близлежащей к руднику территории.

На насыпях из отходов переработанного сырья не растут деревья и растения — это километры непригодной территории.

В рейтинге The Environmental Performance Index-2016 Кыргызстан занимает 71-е место. Самыми экологически чистыми странами мира являются Финляндия, Исландия и Швеция. По качеству воды и санитарии Кыргызстан занимает 105-место, по биоразнообразию — 89-е.

Одним из самых грязных городов в мире признан Кабве (Замбия). Уже почти сто лет здесь ударно добывают свинец. В радиусе десяти километров от Кабве смертельно опасно пить воду и даже дышать. Содержание свинца в крови местных жителей в 10 раз превышает норму.

Фото из Интернета. Замбийский город, превращенный в экологическую могилу

Майлуу-Суу также попал в такой рейтинг из-за захоронения радиоактивных веществ. В советское время город имел статус закрытого, так как там нашли месторождение радиобарита, разработка которого началась в 1946 году и продолжалась до 1968-го.

Фото из Интернета. Майлуу-Суу — одна из серьезных экологических проблем Кыргызстана

Минсельхоз против

Доводы отраслевиков обоснованы. Им необходимо добывать полезные ископаемые, неважно какой ценой. Однако Министерство сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности категорически против вносимых поправок.

Экономическая эффективность животноводства зависит от состояния пастбищ. По информации Минсельхоза, более 93 процентов территории Кыргызстана занято горными хребтами Тянь-Шаня и Памиро-Алая, которые покрыты массивами естественных пастбищ.

Пастбища занимают 9 миллионов 31 тысячу гектаров. На них растет более 3,5 тысячи видов растений, из них более 300 являются лекарственными.

По результатам полевых обследований специалисты ГПИ «Кыргызгипрозем» установили, что 1,808 миллиона гектаров пастбищ подвержены деградации в сильной степени, 689 тысяч гектаров — эрозии, 372 тысячи гектаров расположены на крутых склонах, которые надо вывести из хозяйственного использования, 1,386 миллиона гектаров засорены некормовыми травами. Чистыми являются 2,7 миллиона гектаров.

По словам юриста Минсельхоза Гульнуры Жакыпбековой, действия ГКПЭН противозаконны. По законодательству земли пастбищ нельзя отдавать в аренду. «Мы на это не пойдем и не согласны с поправками. Аренда пастбищ — это посыл к тому, что рано или поздно земли уйдут в частную собственность. Конституция запрещает передавать пастбища в частную собственность. Они относятся к собственности государства. Будет нарушение Основного закона», — пояснила она

Земля может находиться в частной, муниципальной и иных формах собственности, за исключением пастбищ, которые не могут находиться в частной собственности. Статья 12 Конституции Кыргызстана

Минсельхоз направил свое заключение в ГКПЭН. Аналогичное мнение и у Министерства юстиции. По этому законопроекту создана рабочая группа. К единому мнению ее члены еще не пришли. Остается надеяться, что здравый смысл возьмет верх над желанием заработать.