В июле изменения цены на топливо не ожидается

В июле существенного изменения цен на ГСМ в Кыргызстане не ожидается. Но возможна корректировка стоимости отдельных видов топлива в соответствии с размером уплачиваемых пошлин. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров.

По их данным, по итогам первого полугодия в целом по республике отмечен рост розничных цен на ГСМ по сравнению с началом года. В течение января-июня бензин в стране подорожал в среднем на 2,6 сома (6,5 процента), а средняя стоимость дизтоплива увеличилась на 4,4 сома (11 процентов).

«В последнее время отмечается стабилизация ситуации на оптовом рынке нефтепродуктов в России. Рост цен приостановился, стоимость оптовых партий топлива с поставкой в июле сохранилась на уровне прошлого месяца. Стабилизации цен в оптовом звене способствовала коррекция биржевых котировок на мировом рынке нефти. Свою роль также сыграли принятые правительством РФ меры по сдерживанию резкого роста цен на топливо, в частности, оперативное снижение ставок акцизного налога на бензин и дизтопливо. Вместе с тем в отдельных случаях поставка нефтепродуктов из России в Кыргызстан продолжает осуществляться с уплатой экспортной пошлины (на июль — $41,7 за тонну)», — прокомментировали в АНК.