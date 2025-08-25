Прогнозируется дальнейшее повышение розничных цен на нефтепродукты в Кыргызстане

Учитывая продолжающийся рост отпускных цен НПЗ РФ, прогнозируется дальнейшее повышение розничных цен на нефтепродукты в Кыргызской Республике. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана.

По ее данным, динамика отпускных цен НПЗ РФ на нефтепродукты за первые пять месяцев 2025 года демонстрировала умеренный рост, уровень котировок на бирже колебался в диапазоне 50-53 тысячи рублей за тонну АИ-92, 62–64 тысячи рублей за тонну АИ-95 и 51-52 тысячи рублей за тонну дизельного топлива.

Основными факторами, повлиявшими на рост биржевых цен, стали сезонное увеличение спроса и проведение планового и внепланового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах, который традиционно проводится в период с июня по август.

Внеплановый ремонт возник вследствие атак дронов на НПЗ РФ. Данные факторы повлияли на снижение производства нефтепродуктов в РФ и вызвали рост цен на нефтепродукты.

Правительство России обеспокоено ситуацией и ввело запрет на экспорт бензина с августа по сентябрь 2025 года во избежание роста розничных цен на ГСМ и дефицита на внутреннем рынке. Несмотря на это, сегодня уже наблюдается дефицит нефтепродуктов в некоторых регионах РФ.

При этом запрет на экспорт бензина не распространяется на Кыргызскую Республику, так как имеется подписанное межправсоглашение в части поставок нефтепродуктов из РФ. Однако данный запрет повлек за собой дополнительный рост экспортных цен НПЗ, так как значительно снизилось производство, соответственно, и предложение на рынке нефтепродуктов РФ.

В первом полугодии текущего года на топливном рынке Кыргызстана не наблюдалось резких скачков цен. Однако, учитывая вышеуказанные внешние факторы, с июля наблюдается постепенный рост цен на ГСМ, так как трейдеры начали реализацию объемов, закупленных по высоким ценам.

Учитывая продолжающийся рост отпускных цен, НПЗ РФ прогнозирует дальнейшее повышение розничных цен на нефтепродукты в Кыргызской Республике. На сегодняшний день, несмотря на резкий рост отпускных цен НПЗ РФ, основной задачей нефтетрейдеров Кыргызской Республики является недопущение дефицита на топливном рынке нашей страны.

Наша страна является импортозависимой в части обеспечения населения нефтепродуктами. Основной импорт ГСМ, а это 95 процентов, осуществляется с Российской Федерации. Соответственно, рост экспортных цен на нефтепродукты в Российской Федерации оказывает прямое влияние на стоимость ГСМ в КР.

При этом необходимо отметить, что розничные цены на топливо в Кыргызской Республике остаются одними из самых низких в регионе по сравнению с соседними странами — Таджикистаном и Узбекистаном, которые также зависят от импорта нефтепродуктов из Российской Федерации.

Цены на бензин марки АИ-92 и дизтопливо в соседнем Таджикистане выше на 23,4 и 19,3 сома за литр соответственно, разница с Узбекистаном составляет 23,4 сома на бензин марки АИ-92 и 10,4 сома за литр дизтоплива.