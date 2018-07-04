Минфин Кыргызстана в июле выпустит ценных бумаг на 900 миллионов сомов

В июле Министерство финансов планирует выпустить государственных ценных бумаг на 900 миллионов сомов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его данным, на второй месяц лета намечены два аукциона по выпуску государственных казначейских векселей со сроком обращения ГКВ 12 месяцев. Всего объем выпуска ГКВ составит 200 миллионов сомов.

Кроме того, запланирован выпуск государственных казначейских облигаций и десятилетних ГКО со ставкой купона в 10 процентов на 500 миллионов сомов. Также выпустят двухлетние ГКО со ставкой купона в 6 процентов на 200 миллионов сомов.

Отметим, за пять месяцев 2018 года от выпуска государственных ценных бумаг в бюджет Кыргызстана поступило 10 миллиардов 444,45 миллиона сомов.