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Экономика

За неделю в Кыргызстане подорожал евро, но подешевел доллар

За неделю евро в Кыргызстане подорожал, а вот доллар начал падать в цене.

Отметим, на прошлой неделе впервые за последний год курс продажи евро опустился ниже 80 сомов. Однако за неделю европейская валюта отыграла позиции: сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают евро по 79,2-79,7 сома, а продают по 80-80,2. Номинальный курс установлен в 79,484 сома (рост за сутки — 0,02 процента).

За неделю евро подорожал на 1 сом.

А вот курс доллара, наоборот, начал снижаться. Сегодня доллар покупают за 68-68,1, а продают по 68,2-68,3 сома. С прошлой недели американская валюта стала дешевле на 20-30 тыйынов. Номинальный курс установлен в 68,0922 сома (падение за сутки — 0,1 процента).

По-прежнему низким остается и курс российского рубля: 1,07-1,09 сома. Казахский тенге стоит 0,19-0,201 сома.
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