США запретили импорт туркменского хлопка из-за принудительного труда

Соединенные Штаты запретили импорт туркменского хлопка и любых содержащих его изделий. Решение приняли Таможенная и пограничная служба (Customs and Border Protection, CBP) и Министерство национальной безопасности США, сообщила «Фергана».

Коалиция The Cotton Campaign («Хлопковая кампания»), занимающаяся искоренением детского и принудительного труда в хлопковой промышленности, приветствовала решение американских властей.

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«Запрет означает, что розничные продавцы и мировые бренды должны быстро выявить туркменский хлопок и исключить его из поставок», — объяснила соучредитель The Cotton Campaign, глава организации Responsible sourcing network («Сеть добросовестных поставщиков») Патрисия Джуревиц (Patricia Jurewicz).

Эта организация инициировала проект «Хлопковое обязательство бороться с принудительным трудом» в Туркменистане. В итоге от закупки туркменского хлопка отказались такие крупные торговые сети, как испанская Inditex, шведские IKEA и H&M, американская VF и другие. Аналогичную работу организация провела в Узбекистане.

В Туркменистане производство хлопка является ведущей отраслью сельского хозяйства, под его выращивание отведена примерно половина всех орошаемых земель. Страна входит в десятку ведущих мировых экспортеров хлопка.