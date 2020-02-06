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Экономика

Кыргызстанцы стали больше денег хранить в сомах

За последние пять лет уровень долларизации депозитов в Кыргызстане снизился на 15,3 процента.

По данным Национального банка, в начале 2015 года вклады в долларах составляли 46 миллиардов 305 миллионов сомов (56,5 процента от всей депозитной базы). По итогам 2019 года — 57 миллиардов 667,6 миллиона сомов. Общий их объем вырос на 31 процент, но при этом долларовые депозиты на сегодня составляют только 38,2 процента от всех вкладов.

В 2019 году долларизация депозитов снизилась на 5,7 процента — с 43,9 процента до 38,2 процента от общего объема вкладов.

Объем вкладов в национальной валюте, наоборот, активно растет. Пять лет назад они составляли только 35 миллиардов 610,4 миллиона сомов (43,5 процента депозитной базы). На начало 2020 года показатель вырос в 2,6 раза — до 93 миллиардов 285,9 миллиона сомов. Это 61,8 процента от общего числа вкладов.

Переломным стал 2017 год. Именно тогда Национальный банк начал активную политику по снижению уровня долларизации экономики. В результате к началу 2018-го депозиты в сомах стали расти.

Отчасти это связано с тем, что ставки по долларовым депозитам за последние пять леть снизились в 2,4 раза, а вот по сомовым вкладам остались практически на том же уровне.

На сегодня банковские ставки по депозитам в сомах в 4,3 раза выше, чем для долларовых вкладов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142773/
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