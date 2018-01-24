Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 69 сомов. С начала недели валюта подешевела на 30 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,25-68,45 сома, а продают — по 68,65-68,8 сома. Номинальный курс — в 68,6956 сома (падение за сутки — на 0,93 процента).

Отметим, что доллар начал дешеветь на прошлой неделе. С середины января американская валюта упала в цене на 90 тыйынов.

На фоне падения доллара дешевеет и евро. Сегодня его покупают по 83,3-83,7 сома, а продают — по 84,3-85 сома. За две недели курс упал на 1 сом. Курс российского рубля остается неизменным — 1,2-1,24 сома.