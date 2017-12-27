В Кыргызстане предлагают изменить порядок выдачи лицензий на месторождения

В Кыргызстане предлагают изменить порядок выдачи лицензий на разработку месторождений. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил член правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР, заслуженный работник промышленности КР Картабек Мукамбетов.

По его словам, для наведения порядка в горнорудной отрасли необходимо изменить закон и порядок выдачи лицензий.

Недавно Жогорку Кенеш во втором чтении вернул новый вариант закона «О недрах». Такой закон нельзя принимать: там осталась лазейка для коррупционеров. Картабек Мукамбетов

«Полученную лицензию можно передать вторым или третьим лицам. Что это значит? Можно просто получить, а потом продать. На сегодня 3 тысячи лицензий находится на руках, многие ждут, когда их можно будет выгодно перепродать. Надо менять порядок», — сказал Картабек Мукамбетов.

«Должно быть два этапа выдачи лицензии. Первый — выдается только право на разработку, кто выиграл, тот разрабатывает проект технико-экономического обоснования. Когда будет известно, что в недрах лежит, сколько будет затрат и выгод, вторым этапом составляется генеральное соглашение, включая все взаимные обязательства до самых мелких аспектов. И тогда судебных тяжб не будет. Вот Джеруй продали на аукционе за $100 миллионов, но до сих пор генерального соглашения нет», — отметил он.