Россия выделила деньги на программу промышленного развития Кыргызстана

Россия выделила $500 тысяч на создание программы устойчивого промышленного развития Кыргызстана на 2017-2020 годы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, выступая на шестом форуме ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), передает ТАСС.

По его словам, общий объем инвестиций в газотранспортную и газораспределительную сеть Кыргызстана составит 100 милилардов рублей. Уровень газификации в результате должен вырасти с нынешних 22 до 60 процентов.

«Считаем особенно перспективным участие Кыргызстана в программе страновых партнерств ЮНИДО. Это позволит полнее раскрыть промышленный потенциал республики», — сказал Геннадий Гатилов.