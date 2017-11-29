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Экономика

В Кыргызстане налоговую отчетность в электронном виде сдают 25,5 тысячи человек

В Кыргызстане сервисом по представлению налоговой отчетности в электронном виде пользуются 25,5 тысячи налогоплательщиков. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, к услуге сдачи отчетов без применения электронно-цифровой подписи (ЭЦП) подключены 21,4 тысячи пользователей, а с применением ЭЦП через оператора сервиса — 4,1 тысячи.

Услуга доступна на сайте ГНС. При этом в Налоговой подчеркивают, что продолжат работать над расширением системы безналичного расчета и внедрением стимулов для перехода на электронные услуги.

«Услуга сдачи отчетности в электронном виде удобна для налогоплательщиков. Она сокращает время и позволяет отправлять отчетность в электронном виде. Налогоплательщик, представивший ее, освобождается от дублирования на бумажном носителе», — заключили в ГНС.
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