Почти 60 тысяч человек позвонили в call-центр Налоговой службы в 2018 году

В 2018 году в call-центр Государственной налоговой службы поступило 59,8 тысячи звонков от налогоплательщиков за консультацией по наиболее актуальным вопросам, касающимся сферы налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, по сравнению с 2017-м количество обращений выросло на 1,2 тысячи. При этом более половины налогоплательщиков, обращавшихся в справочную службу ГНС, интересовали вопросы, связанные с администрированием НДС.

Граждан также интересовали вопросы о порядке заполнения и представления Единой налоговой декларации, администрировании налога с продаж, местных налогов, фискализации налоговых процедур (электронный патент, ККМ-онлайн).

С 2012 года в стране действует сall-центр Налоговой службы под трехзначным номером 194. Звонки бесплатны для абонентов ОАО «Кыргызтелеком», с мобильных телефонов звонок оплачивается по тарифным планам сотовых операторов.