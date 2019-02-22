23:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Почти 60 тысяч человек позвонили в call-центр Налоговой службы в 2018 году

В 2018 году в call-центр Государственной налоговой службы поступило 59,8 тысячи звонков от налогоплательщиков за консультацией по наиболее актуальным вопросам, касающимся сферы налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, по сравнению с 2017-м количество обращений выросло на 1,2 тысячи. При этом более половины налогоплательщиков, обращавшихся в справочную службу ГНС, интересовали вопросы, связанные с администрированием НДС.

Граждан также интересовали вопросы о порядке заполнения и представления Единой налоговой декларации, администрировании налога с продаж, местных налогов, фискализации налоговых процедур (электронный патент, ККМ-онлайн).

С 2012 года в стране действует сall-центр Налоговой службы под трехзначным номером 194. Звонки бесплатны для абонентов ОАО «Кыргызтелеком», с мобильных телефонов звонок оплачивается по тарифным планам сотовых операторов.
Ссылка:
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии подсчитали, на что чаще всего жалуются читатели в СМИ
В Налоговой службе выявлены нарушения на 6,4 миллиона сомов
Бишкекчане чаще всего жаловались в сall-центр мэрии на отопление
Куда жаловаться на проблемы? В call-центре мэрии Бишкека сменились номера
На что и на кого Сооронбаю Жээнбекову жалуются кыргызстанцы
Налоговики Кыргызстана оштрафовали ведущих и фотографов, обслуживающих торжества
Сборы налога на транспорт в 2018 году на 18 миллионов сомов больше, чем в 2017-м
После жалоб граждан из налоговой уволили трех сотрудников
Внимание, автовладельцы! Не забудьте уплатить транспортный налог
Предпринимателю облегчили жизнь. В Бишкеке и Оше можно купить патент онлайн
Популярные новости
Выяснилось, на&nbsp;каких условиях Казахстан будет поставлять бензин в&nbsp;Кыргызстан Выяснилось, на каких условиях Казахстан будет поставлять бензин в Кыргызстан
41&nbsp;золотая лицензия на&nbsp;месторождения. Ими владеет не&nbsp;милиционер 41 золотая лицензия на месторождения. Ими владеет не милиционер
Казахстан хочет взять под видеоконтроль два водохранилища Кыргызстана Казахстан хочет взять под видеоконтроль два водохранилища Кыргызстана
Казахстан предупреждал Кыргызстан о&nbsp;введении ограничений на&nbsp;ввоз товаров Казахстан предупреждал Кыргызстан о введении ограничений на ввоз товаров
Бизнес
4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! в&nbsp;Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов 4G LTE от О! в Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов
В&nbsp;День защитника Отечества MegaCom дарит подарки В День защитника Отечества MegaCom дарит подарки
Кыргызтелеком с&nbsp;1&nbsp;марта меняет тарифы на&nbsp;услуги местной телефонной связи Кыргызтелеком с 1 марта меняет тарифы на услуги местной телефонной связи
Вакансии на&nbsp;Lalafo: Работа найдет вас сама Вакансии на Lalafo: Работа найдет вас сама