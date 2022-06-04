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Экономика

Минфин предлагает заключать контракты по госзакупкам в электронном формате

Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение проект постановления для реализации Закона «Об обеспечении банковского сопровождения контрактов».

Документ разработан «в целях совершенствования управления государственными финансами, обеспечения целевого использования бюджетных средств».

Чиновники полагают, что инициатива поможет наладить контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств. Расходы будут эффективные и прозрачные. Коррупционные риски сведутся к минимуму. Представленный проект устанавливает условия и порядок обеспечения сопровождения контрактов уполномоченным банком.

Условиями обеспечения банковского сопровождения являются:

  • контракты, предметом которых являются новое и капитальное строительство, централизованные закупки, текущие расходы на ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений;
  • контракты, где планированная сумма предмета закупок равна миллиону или более миллиона сомов.

В Минфине считают, что в Кыргызстане необходимо активизировать усилия, направленные на развитие цифровых технологий. В частности усовершенствовать систему госзакупок, в том числе и электронное оформление. Уточняется, что использование платформы электронных закупок продемонстрировало его явные преимущества по сравнению с бумажными процедурами проведения государственных закупок.

Электронная система госзакупок повышает прозрачность и доступность информации о заключении договора, а также меньше возможностей для коррупционных и мошеннических схем.

Проблемы начинаются при исполнении контрактов. Система государственных закупок предоставляет на веб-портале услуги по заключению сделок, но при этом дальнейший контроль за их исполнением отсутствует. Поэтому появляются долгострои и незавершенные объекты, поступают некачественные материалы и товары, завышаются цены на услуги и материалы, исчезают подрядчики с полученным авансом, выявляются коррупционные схемы и при перечислении бюджетных денег аффилированным фирмам и компаниям формируется задолженность по кредитам и не платятся налоги.

Уполномоченный банк на основании договора о банковском сопровождении будет проводить расчеты, связанные с исполнением обязательств по сопровождаемому договору, и контроль за целевым расходованием денег.

Предусматривается полный переход на электронные закупки через электронную подпись. Контракты будут заключаться только в электронном формате.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235812/
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