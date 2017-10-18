С начала года ОАО «Востокэлектро» собрало 1 миллиард 269,5 миллиона сомов

За 9 месяцев абоненты ОАО «Востокэлектро» потребили 998,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба распредкомпании.

Уточняется, что сбор финансовых средств за указанный период по ОАО «Востокэлектро» составил 1 милилард 269,5 миллиона сомов, что на 174,6 миллиона больше, чем за аналогичный период 2016-го.

«По населению сбор денежных средств составил 579,2 миллиона сомов, что на 61,7 миллиона сомов (11,9 процента) больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Дебиторская задолженность по ОАО «Востокэлектро» на 1 октября составила 376,4 миллиона сомов. В том числе:

— по населению — 100 миллионов сомов;

— по бюджетным организациям — 29,6 миллиона;

— по сельхозпотребителям — 1,7 миллиона;

— промышленным и приравненным к ним потребителям — 128,5 миллионов;

— по прочим и коммерческим структурам — 116,6 миллиона.

Дебиторская задолженность за электроэнергию предприятияй Водоканала составляет 36,6 миллиона сомов, Минфина (по льготам для населения за III квартал) — 10,3 миллиона. Общая сумма долга, не зависящая от ОАО «Востокэлектро»: 71,1 миллиона сомов (18,9 процента от общей задолженности).

Общая дебиторская задолженность с начала года по ОАО «Востокэлектро» снижена на 21,4 миллиона сомов, или на 5,4 процента.

«В целях снижения дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию с начала года ОАО «Востокэлектро» направило в судебные органы 1 тысячу 924 претензии на сумму 81 миллион 294 тысячи 567 сомов, из них погасили 1 тысячу 234 претензии — на 9 миллионов 138 тысяч 499 сомов.

В суд передали 199 материалов на 79 миллионов 465 тысяч 51 сомов, из них в пользу компании решено 89 дел — на 24 миллиона 742 тысячи 606 сомов», — говорится в сообщении ОАО «Востокэлектро».