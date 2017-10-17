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Экономика

Прожиточный минимум в Кыргызстане за два года снизился на 7,5 процента

Прожиточный минимум в Кыргызстане за два года снизился на 7,5 процента, или на 327,84 сома. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

Как отмечается, по итогам третьего квартала 2017 года уровень прожиточного минимума определен в 4 тысячи 855,15 сома. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го он вырос на 2,9 процента, или на 137 сомов.

По итогам 2016 года прожиточный минимум составлял 4 тысячи 794,34 сома. В 2015-м показатель был выше — 5 тысяч 182,99 сома.

В структуре прожиточного минимума 65 процентов занимают продовольственные товары, 16 процентов — непродовольственные, 17 процентов — услуги, 2 процента — налоги.
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