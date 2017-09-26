Электросети Бишкека и Чуйской области подготовили к зиме

В ОАО «Северэлектро» близится к завершению ремонтная кампания.

Как сообщила пресс-служба компании, за 8 месяцев ремонт электроэнергетического оборудования ОАО «Северэлектро» выполнен на 140,4 миллиона сомов. В районах электросетей Чуйской, Таласской областей и в Бишкеке отремонтировали 168 километров высоковольтных воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ, 1,5 тысячи километров ЛЭП напряжением 10/6-0,4 кВ, 33 высоковольтные трансформаторные подстанции.

Для снижения потерь и повышения надежности электроснабжения потребителей по ОАО «Северэлектро» произведена обрезка деревьев вдоль трасс воздушных линий электропередачи 0,4-6-10 кВ протяженностью более 1,3 тысячи километра, заменено на большее сечение порядка 71 километра проводов, заменено 53 перегруженных и 6 недогруженных масляных трансформаторов.

В результате проведенных работ аварийность в распредсетях «Северэлектро» по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократилась на 13 процентов. Общий объем потерь составил 12,51 процента.