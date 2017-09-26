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Экономика

Депутаты предлагают отменить штраф за непредставление расчета по налогу на авто

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают отменить штраф за непредставление информационного расчета по налогу на авто. Об этом заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике нардеп Акылбек Жапаров.

По его словам, к нему обратился автолюбитель, который заплатил налог на транспорт, но его оштрафовали за то, что он не сдал информационный расчет в 2 тысячи сомов.

«Если налог 600-700 сомов, то почему штраф за несдачу расчета в два раза превышает сумму налога? Когда речь об административном правонарушении в виде неуплаты налога, мы вас поддерживаем. Кому вообще нужен этот расчет, если вся база о владельцах машин находится у ГРС? В программе нового правительства говорится, что электронные данные должны «бегать» между ведомствами, а не люди. Но бедные автовладельцы сначала сдают расчет и стоят в очередях, а потом платят налог и снова стоят в очередях. Это неправильно и нехорошо!» — возмутился Акылбек Жапаров.

Заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев ответил, что такая норма действует с 2009 года. До 1 апреля автолюбители вместе с декларацией сдают информационный расчет, а до 1 сентября платят налог. Сейчас вносят на рассмотрение поправки в Налоговый кодекс, по которым необходимость сдавать расчет отпадет.

«Если есть база данных о владельцах всех авто, зачем вы собираете расчет в виде двух бумаг? Давайте быстрее от этого откажемся, а то люди последними словами вспоминают и депутатов, и правительство», — заключил Акылбек Жапаров.
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