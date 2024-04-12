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Экономика

Цифра дня. 113 тысяч информрасчетов на имущество представлено в налоговую

Число налогоплательщиков, подавших информационный расчет в налоговый орган по налогу на жилые и нежилые здания, помещения, строения, земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного назначения за текущий налоговый период, составило 113 тысяч 428 человек. Такие данные приводит Налоговая служба.

В том числе информационный расчет подали 19 тысяч 783 юридических лица и 93 тысячи 645 физических лиц.

Напомним, что срок представления информационного расчета для юридических лиц истек 1 апреля. Физическим лицам его необходимо подать до 1 мая.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291308/
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