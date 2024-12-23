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Власть

Новый глава ГНС считает, что нужно упразднить налог на транспорт

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Марлен Маматалиев спросил мнение нового председателя Налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова о введении сборов на некоторые виды ГСМ.

«Есть же налог на транспорт. По вашему мнению, не получается ли тут двойное налогообложение?» — спросил нардеп.

Алмамбет Шыкмаматов ответил, что налог на транспорт вводили, чтобы направить эти деньги на ремонт дорог, однако средства поступают в местные бюджеты и акимиаты их направляют на другие нужды. Сбор с ГСМ будет поступать в дорожный фонд, и эти деньги точно пойдут на ремонт и строительство дорог. Чтобы не было двойного налогообложения, нужно упразднить налог на транспорт. Это мое личное мнение», — сказал глава ГНС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315106/
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