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Экономика

В ЕАЭС будут поддерживать предприятия, ориентированные на экспорт

В Евразийском экономическом союзе планируют поддерживать промышленные предприятия, ориентированные на экспорт продукции за пределы ЕАЭС. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что по итогам первого полугодия 2017 года экспорт продукции обрабатывающей промышленности стран союза увеличился на 29 процентов. Для сохранения динамики ЕЭК разрабатывает проект рекомендации государствам ЕАЭС о мерах по продвижению совместно произведенной продукции приоритетных отраслей на рынки третьих стран. Проект документа одобрен на заседании Консультативного комитета по промышленности.

Одна из таких мер — компенсация изготовителям совместной продукции части затрат, связанных с ее транспортировкой и сертификацией.  Меры поддержки также включают компенсацию затрат на разработку, внедрение международных стандартов, транспортировку на рынки третьих стран, участие в выставках и ярмарках.
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