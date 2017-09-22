Месторождения Кутессай-II и Калесай повторно выставили на конкурс

Месторождения редкоземельных металлов Кутессай-II и Калесай повторно выставили на конкурс. Об этом сообщается на сайте Госкомитета промышленности, энергетики и недропльзования.

Отмечено, что конкурсная комиссия установила размер платы за право пользования недрами объекта конкурса в размере не менее $10 миллионов. При этом одним из требований для участия в конкурсе является оплата пакета геологической информации стоимостью 2 миллиона 32,4 тысячи сомов.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить все необходимые документы до 3 ноября.

Напомним, месторождения выставляли на конкурс в 2016 году по примеру Джеруя. Это означает, что победитель конкурса берет на себя все судебные издержки. Конкурс выиграла казахстанская компания «Кемал ойл». В итоге лицензию она не выкупила, и конкурс признали несостоявшимся.